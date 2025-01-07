Хто ж найкрутіший у світі перемовник?
Новообраний президент США, схоже, сам собі створив пастку, фокусуючись не на ключових внутрішньополітичних планах, а на швидкому завершенні російсько-української війни, рецепту якого ніхто у світі не знає
Звичайно, ще можна відкрутити назад, пояснюючи пріоритети перших тижнів після інавгурації запитом з боку виборців (яких традиційно внутрішня політика цікавить набагато більше зовнішньої).
В протилежному випадку є лише один шлях — глибокі й всеохопні переговори з Китаєм, на яких Китаю треба пообіцяти достатньо багато, щоб він погодився сильно натиснути на Путіна. Китай поки сидить тихо й потирає руки в очікуванні великих виграшів.
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Якщо ж китайські вимоги виявляться завеликими, доведеться тиснути на Путіна в умовах, коли Китай його підтримуватиме (бо не захоче відмовлятися від виграшів).
Утім, у Трампа завжди залишається можливість припинити переговори, оголосивши винними Росію, Україну чи Європу, або ж усіх трьох одночасно. Правда, незрозуміло, хто тоді найкрутіший перемовник у світі.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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