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OPINION

Путін вважає Трампа слабаком

Вадим Денисенко
29 грудня, 2024 неділя
08:01
Погляд

Після перемоги Трампа Путін був явно розгубленим. Минув місяць, і ми бачимо разючі зміни в поведінці Кремля. Путін де-факто перейшов у контрнаступ і випромінює впевненість

Зміст

Спробуймо зрозуміти, а що ж змінилося?

1. На моє переконання, Путін увірував, що Трамп слабкий і він не зможе тягатися з Росією взагалі і з Путіним зокрема. Судячи з усього, найближче оточення Путіна, яке має право на певні дискусії з ним, консолідовано (відносно консолідовано) підтримали Путіна в тому, що зараз час показати силу. Особливо, зважаючи на те, що в Кремлі не вірять в те, що протягом 2025 року будуть застосовані вагомі санкції проти так званого тіньового флоту і не буде реальної спроби опустити ціну на нафту до критичних для росіян 50$ за барель (російський бюджет зверстано, виходячи з ціни майже 70$ за барель). Це насправді непогана для нас історія, бо досі так відкрито ніхто не вважав Трампа слабаком.

2. У цьому контексті, важливо  розуміти: провокація росіян із перерізанням електричного кабелю в Балтійському морі — це одночасно і пробна куля, і спроба підняти ставки. Якщо після цього не наступить реакції зі сторони США та ЄС (перш за все, США), Путін упевниться, що "тіньовому" флоту нічого не буде загрожувати (нагадаю: 60% експорту нафти РФ — це балтійські порти). 

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І що не менш важливо: якщо не буде вагомої реакції, Путін ще раз упевниться, що Трамп слабак, а його формула "мир через ескалацію" - фількіна грамота.

3. Не треба забувати, що, перш ніж перейти в нинішній контрнаступ, Росія провела консультації з Китаєм (візит Медведєва в Пекін був насамперед консультаціями). І отримала мовчазну згоду на дві базові речі: Китай, як мінімум в першій половині 2025 року, не перекриє потік товарів подвійного призначення і Китай не задушить в обіймах КНДР щодо підтримки Росії. 

4. Окремо треба звернути увагу на те, що заяви Трампа про Канаду, як 51-й штат, Панамський канал і купівлю Гренландії — це частина торгової війни з Китаєм. В розумінні Трампа — всі ці території є частиною "заднього двору США" і там точно не місце Китаю. По суті, це така собі новітня чи, точніше, оновлена доктрина Монро. Що тут важливо для нас, так це те, що, судячи з усього, в Кремлі вважають, що за всіма цими речами (плюс Близький Схід) Трамп не помітить (забуде) про Росію та Україну.

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Я вважаю, що позиція Путіна багато в чому утопічна, проте варто памʼятати про кілька важливих аспектів:

  • я вже писав раніше, що Путін вийде на переговори з ідеєю фінського сценарію (Україна відмовляється офіційно від частини територій) і на першому етапі (січень — лютий, як мінімум, буде відмовлятися від будь-яких інших пропозицій. І саме тому, американці поки не поспішають зі стартом цих самих переговорів;
  • США навряд чи в цей період зменшуватимуть нам допомогу;
  • ключове питання наших переговорів лежатиме в площині стосунків США - КНР. І ми, і РФ є одними з проксі у цьому протистоянні.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог. 

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
Китай
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
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