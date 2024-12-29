Путін вважає Трампа слабаком
Після перемоги Трампа Путін був явно розгубленим. Минув місяць, і ми бачимо разючі зміни в поведінці Кремля. Путін де-факто перейшов у контрнаступ і випромінює впевненість
Спробуймо зрозуміти, а що ж змінилося?
1. На моє переконання, Путін увірував, що Трамп слабкий і він не зможе тягатися з Росією взагалі і з Путіним зокрема. Судячи з усього, найближче оточення Путіна, яке має право на певні дискусії з ним, консолідовано (відносно консолідовано) підтримали Путіна в тому, що зараз час показати силу. Особливо, зважаючи на те, що в Кремлі не вірять в те, що протягом 2025 року будуть застосовані вагомі санкції проти так званого тіньового флоту і не буде реальної спроби опустити ціну на нафту до критичних для росіян 50$ за барель (російський бюджет зверстано, виходячи з ціни майже 70$ за барель). Це насправді непогана для нас історія, бо досі так відкрито ніхто не вважав Трампа слабаком.
2. У цьому контексті, важливо розуміти: провокація росіян із перерізанням електричного кабелю в Балтійському морі — це одночасно і пробна куля, і спроба підняти ставки. Якщо після цього не наступить реакції зі сторони США та ЄС (перш за все, США), Путін упевниться, що "тіньовому" флоту нічого не буде загрожувати (нагадаю: 60% експорту нафти РФ — це балтійські порти).
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І що не менш важливо: якщо не буде вагомої реакції, Путін ще раз упевниться, що Трамп слабак, а його формула "мир через ескалацію" - фількіна грамота.
3. Не треба забувати, що, перш ніж перейти в нинішній контрнаступ, Росія провела консультації з Китаєм (візит Медведєва в Пекін був насамперед консультаціями). І отримала мовчазну згоду на дві базові речі: Китай, як мінімум в першій половині 2025 року, не перекриє потік товарів подвійного призначення і Китай не задушить в обіймах КНДР щодо підтримки Росії.
4. Окремо треба звернути увагу на те, що заяви Трампа про Канаду, як 51-й штат, Панамський канал і купівлю Гренландії — це частина торгової війни з Китаєм. В розумінні Трампа — всі ці території є частиною "заднього двору США" і там точно не місце Китаю. По суті, це така собі новітня чи, точніше, оновлена доктрина Монро. Що тут важливо для нас, так це те, що, судячи з усього, в Кремлі вважають, що за всіма цими речами (плюс Близький Схід) Трамп не помітить (забуде) про Росію та Україну.
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Я вважаю, що позиція Путіна багато в чому утопічна, проте варто памʼятати про кілька важливих аспектів:
- я вже писав раніше, що Путін вийде на переговори з ідеєю фінського сценарію (Україна відмовляється офіційно від частини територій) і на першому етапі (січень — лютий, як мінімум, буде відмовлятися від будь-яких інших пропозицій. І саме тому, американці поки не поспішають зі стартом цих самих переговорів;
- США навряд чи в цей період зменшуватимуть нам допомогу;
- ключове питання наших переговорів лежатиме в площині стосунків США - КНР. І ми, і РФ є одними з проксі у цьому протистоянні.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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