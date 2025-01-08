На Донеччині минулої доби росіяни поранили трьох цивільних
Протягом минулої доби, 7 січня, внаслідок обстрілів російської окупаційної армії у Донецькій області поранень зазнали троє мешканців
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 152 людини, у тому числі 8 дітей.
За даними ОВА, 7 січня росіяни поранили 3 жителів Покровська. Також у місті пошкоджено 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки й підприємство.
У Лимані окупанти своїми обстрілами пошкодили 3 будинки й 2 нежитлові приміщення, а у Сіверську - 8 будинків.
У Часовоярській громаді за добу пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.
- Через обстріли російської армії 6 січня на Донеччині загинула людина, ще четверо отримали поранення.
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