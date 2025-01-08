Обговорили плани безпекової допомоги та співпрацю: перед "Рамштайном" у Київ прибула делегація ради нацбезпеки США

Про це повідомляє Міноборони.

Під час зустрічі однією з головних тем стало обговорення результатів допомоги США Україні протягом 2024 року та планування взаємодії команд міністерств оборони у 2025 році.

У Міноборони зазначили, що серед пріоритетних цілей України у 2025 році залишаються зміцнення Сил оборони вздовж лінії бойового зіткнення, покращення боєздатності підрозділів, посилення захисту українського неба та розвиток оборонно-промислового комплексу.

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Крім того, сторони обговорили статус оголошених раніше інвестицій США в українське виробництво БПЛА та розвиток інших спільних проєктів в галузі ОПК. Окрему увагу приділили подальшій допомозі США щодо конкретних видів озброєння та боєприпасів, а також синхронізували позиції стосовно потреб України та можливостей США.

Директор з питань України ради національної безпеки США Уінфілд Свонтон підкреслив важливість співпраці між оборонними індустріями країн і розвитку проєктів спільного виробництва, зосереджених, в першу чергу, на посилення власних спроможностей України.