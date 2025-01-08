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Ціна припинення вогню в Україні та чи існує "хороше ядерне розповсюдження". Акценти світових ЗМІ 8 січня

Ірина Запотічна
8 січня, 2025 середа
10:31
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чому припинення вогню в Україні може допомогти Путіну вижити на посаді та отримати певну перемогу і як обмеження, які довгий час стримували розповсюдження ядерної зброї, перебувають під загрозою послаблення

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 8 січня.

Якщо відбудеться припинення вогню, це дозволить Путіну втриматись на посаді та створити умови для повторення Першої світової війни

путін

Telegraph пише, що у 1905 році росіяни вимагали миру за Портсмутським договором, щоб покласти край російсько-японській війні, яка призвела до знищення російського далекосхідного та балтійського флотів. Тоді почалося будівництво нової, сучасної, величезної російської армії.

Таким чином і зараз мир дозволить Путіну втриматися на посаді й надалі реорганізувати й переозброїти армію найсучаснішим озброєнням, вивчаючи уроки полів битв, на яких українці принизили набагато більшу російську армію так, як японці розгромили нібито більш потужних росіян під Порт-Артуром і Цусімою. 

Після того, як армія Путіна буде відновлена, його наступний рішучий крок може відбутися лише через роки: хоча, звичайно, українці можуть зробити той самий розрахунок, що й німці, і спробувати завдати удару до того, як він буде повністю готовий.

Путін і росіяни вже зробили певні уроки зі слабких спроб Заходу відреагувати на вторгнення в Україну. Одним з них є визнання вразливості нашого суспільства. На хвилі руху Black Lives Matter та необмеженої імміграції він бачить Захід, який не має ані згуртованості, ані здатності впоратися зі значними потрясіннями, які могла б спричинити загальна війна.

Повномасштабне вторгнення призвело до того, що потреба у забезпеченні військової техніки перевершила пріоритет оснащення людей. Поява на полі бою безпілотника, дистанційно керованої бойової машини, гіперзвукових ракет і високоточної зброї разом із безпрецедентною кібервійною перекроїла параметри війни. 

Той, хто може домінувати в ресурсній/промисловій/соціальній сфері, зможе виробляти обладнання та зброю з технологічною перевагою, щоб домінувати на полі бою.

Але все це буде нічим без суспільної волі до боротьби та перемоги.

Обмеження, які довгий час стримували розповсюдження ядерної зброї у світі, перебувають під загрозою послаблення 

Politico пише, що ядерна історія НАТО складається з тривалих зусиль, спрямованих на те, щоб запевнити неядерних європейських союзників у тому, що США ризикнуть знищити Нью-Йорк чи Вашингтон, щоб захистити Берлін чи Варшаву. Один зі способів зробити це - розмістити ядерну зброю в Європі та запропонувати деяким європейським союзникам літати власними літаками з американською ядерною зброєю.

Однак більш важливим запевненням завжди було розгортання американських військ на лінії фронту, що гарантує, що Америка буде втягнута в будь-яку війну з першого ж пострілу. Саме ці війська роблять зобов'язання Америки щодо безпеки, в тому числі і ядерного стримування, дуже реальними - як для Росії, так і для союзників по НАТО.

Занепокоєння щодо розповсюдження ядерної зброї не є чимось новим. Але хоча Вашингтон дійсно допомагав деяким союзникам у їхніх ядерних програмах, його довгострокові зусилля полягали в тому, щоб стримати бажання отримати ядерну зброю шляхом поєднання контролю над озброєннями та побудови альянсу.

Разом із Радянським Союзом США домовилися про Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який зобов’язував неядерні держави залишатися такими, а ядерні держави працювати над ядерним роззброєнням. Але зараз ця стратегія зазнає серйозного стресу. Остання американо-російська угода про контроль над стратегічними озброєннями, закінчується трохи більше ніж через рік. Москва вже чітко дала зрозуміти, що не прагне іншого продовження, і Вашингтон зараз стурбований тим, що швидке нарощування ядерного арсеналу Пекіна означає, що майбутні переговори означатимуть спробу здійснити більш складну тристоронню угоду.

Тим часом військова агресія Росії в Україні та її тіньова війна проти Європи створили найбільш загрозливе середовище безпеки на континенті за останні десятиліття. Дії Америки суперечать інтересам Вашингтона щодо нерозповсюдження ядерної зброї вже давно.

Наприклад, коли Росія анексувала Крим у 2014 році, США, Британія та Франція майже не протидіяли цим зусиллям, хоча всі три ядерні держави разом із Росією підписали Будапештський меморандум 1994 року. Те саме можна сказати й про нещодавні дії Америки в Україні та на Близькому Сході. Коли Росія випускає сотні ракет і безпілотників по цивільних цілях в Україні майже щодня, все, що робить Вашингтон, це обіцяє більше ракет ППО.

У світі, де міжнародні норми і правила все менше обмежують, і де все більше керує чиста сила, обмеження, які тривалий час стримували ядерне розповсюдження, зараз перебувають під загрозою послаблення - якщо не розплутування взагалі. І в такому світі навіть "добре" розповсюдження може незабаром призвести до дуже поганих наслідків.

Теги:
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Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
ППО
історія України
ядерна зброя
Будапештський меморандум
ядерна безпека
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допомога США Україні
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