Сестра очільника OpenAI звинуватила його в сексуальному насильстві: Альтман заперечує

Про це повідомляє CNBC.

Енн Альтман подала до окружного суду в штаті Міссурі позов, у якому стверджується, що її брат з 1997-го по 2006 рік піддавав її сексуальному насильству.

Перший випадок таких дій, за твердженням Енн Альтман, стався, коли їй було три роки, а Сему - 12. У позові йдеться про те, що Сем Альтман чинив сексуалізоване насильство над сестрою кілька разів на тиждень.

CNBC News зазначає, що Енн Альтман до цього вже розповідала про насильство з боку брата в соцмережах, зокрема на платформі X, але вперше вирішила подати позов до суду. Альтман просить, щоби справу розглянув суд присяжних. У позові вона запросила компенсацію у розмірі понад 75 тисяч доларів.

Своєю чергою гендиректор OpenAI разом з матір'ю і братами опублікували заяву, в якій відкинули звинувачення. У тексті йдеться, що твердження Енн "цілком не відповідають дійсності", а ситуація "завдає сильного болю сім'ї".

Члени родини Альтман наголосили, що ці претензії до Сема є наслідком "тривалих проблем із психічним здоров’ям", з якими Енн бореться вже багато років.

Адвокат Енн, Райан Дж. Магоні, охарактеризував заяву родини Альтмана як спробу "відвернути увагу від завданої шкоди". Він зазначив, що сексуальне насильство може призводити до серйозних психічних наслідків, таких як посттравматичний стресовий розлад, депресія та тривожність.

Магоні також наголосив, що наразі немає доказів, які б свідчили про те, що стан психічного здоров’я Енн вплинув на її звинувачення.