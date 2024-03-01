"Відмовилася від місії розробляти ШІ на благо людства": Маск подав до суду на OpenAI
Ілон Маск подав до суду на OpenAI - компанію, яка розробила ChtGPT, та її виконавчого директора Сема Альтмана. За його словами, вона відмовилася від своєї початкової місії - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку
Про це повідомляє Reuters.
У позові зазначено, що до Маска звернулися Альтман та співзасновник OpenAI Грег Брокман з пропозицією створити некомерційну компанію з відкритим вихідним кодом. Адвокати американського мільярдера стверджують, що "орієнтація компанії на заробіток грошей порушила цей контракт". Також вони зауважили, що OpenAI "тримала в секреті" дизайн своєї найдосконалішої моделі штучного інтелекту GPT-4.
Видання нагадує, Ілон Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але через три роки вийшов з її ради директорів.
- 15 лютого компанія OpenAI представила нову систему штучного інтелекту Sora, яка може створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.53
- EUR Купівля 41.1Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе