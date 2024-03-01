"Відмовилася від місії розробляти ШІ на благо людства": Маск подав до суду на OpenAI

Про це повідомляє Reuters.

У позові зазначено, що до Маска звернулися Альтман та співзасновник OpenAI Грег Брокман з пропозицією створити некомерційну компанію з відкритим вихідним кодом. Адвокати американського мільярдера стверджують, що "орієнтація компанії на заробіток грошей порушила цей контракт". Також вони зауважили, що OpenAI "тримала в секреті" дизайн своєї найдосконалішої моделі штучного інтелекту GPT-4.

Видання нагадує, Ілон Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але через три роки вийшов з її ради директорів.