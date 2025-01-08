"Серед пріоритетів США мали б бути арктичні проєкти РФ": Агія Загребельська прокоментувала заяву Трампа про Гренландію
Директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки України Агія Загребельська зазначила, що арктичні проєкти Росії можуть створювати загрози для нацбезпеки США
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо говорити про Гренландію, то адміністрація Дональда Трампа повинна зосередитися на арктичних проєктах Росії, особливо на тих, де Москва співпрацює з Китаєм. Така взаємодія може створювати потенційні загрози для національної безпеки США", - наголосила Загребельська.
Як уточнила директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки України, арктичні проєкти РФ мали б бути серед пріоритетів США, оскільки розвиток інфраструктури та військових об'єктів в Арктиці має стратегічне значення.
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Директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки України також додала, що Україна може надати корисні відповіді на деякі питання, підняті Трампом під час пресконференції, зокрема щодо Росії. Це дозволить краще зрозуміти політичні й безпекові ризики, що виникають у контексті відносин між країнами.
Новообраний президент США Дональд Трамп опублікував фотографії двох карт, на яких Канада зображена як частина США.
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