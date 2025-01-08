Платформа Buy Me a Coffee зробила мем із північнокорейським солдатом на війні проти України, UNITED24 відреагувала
Краудфандингова платформа Buy Me a Coffee, яка у серпні перестала реєструвати користувачів з України, запостила мем із солдатом з Північної Кореї на війні проти України. Після реакції UNITED24 мем видалили
Реакцію UNITED24 поширили на Х.
Глобальна ініціатива з підтримки України UNITED24 звернула увагу на твіт, поширений 5 січня в соцмережі X краудфандингової платформи Buy Me a Coffee. У ньому оприлюднили мем з фотографією північнокорейського солдата, який брав участь у військовій агресії Росії проти України. Фото Buy Me a Coffee підписали фразою "Те відчуття, коли читаєш повідомлення від своїх прихильників".
"Північна Корея відправила тисячі військових для вторгнення в Україну. Користувачі в Інтернеті кажуть, що публікація американською компанією такого мему - це "нечуйність" і "відверте божевілля", - зазначили в UNITED24.
Вони також нагадали, що американська краудфандингова платформа у серпні 2024 року припинила обслуговувати користувачів з України. Користувачі, зареєстровані раніше, не можуть вивести кошти на приватні картки.
Buy Me a Coffee через цей мем зіткнулися з негативною реакцією українців. У коментарях до інших дописів у соцмережі Х користувачі з України демонстрували обурення.
Наразі зі сторінки Buy Me a Coffee в Х без коментарів видалили цей твіт.
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