"Пива вистачить на два тижні": у Британії 23 людини застрягли у найвищому пабі через сніг
У Великій Британії через снігову погоду 23 гості та шестеро співробітників застрягли в найвищому пабі країни The Tan Hill Inn, розташованому на висоті 528 метрів
Про це повідомляє Vienna.
Так, 5 січня команда пабу оголосила, що вони прийняли важке рішення закрити паб для відвідувачів через погодні умови і продовжують обслуговувати лише тих гостей, які залишилися.
"Некомфортна зимова погода з великою кількістю снігу і крижаним дощем призвела до офіційних попереджень про погодні умови у Великобританії, але деякі гості все ж вирішили відвідати паб і, очевидно, застрягли там з вечора суботи", - йдеться у повідомленні.
Натомість, за словами персоналу, запасів їжі вистачить на кілька тижнів, а пива приблизно на два тижні.
6 січня більшу частину Сполучених Штатів Америки накрила потужна снігова буря. Стихія призвела до загибелі щонайменше чотирьох людей.
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