"Пива вистачить на два тижні": у Британії 23 людини застрягли у найвищому пабі через сніг

Про це повідомляє Vienna.

Так, 5 січня команда пабу оголосила, що вони прийняли важке рішення закрити паб для відвідувачів через погодні умови і продовжують обслуговувати лише тих гостей, які залишилися.

"Некомфортна зимова погода з великою кількістю снігу і крижаним дощем призвела до офіційних попереджень про погодні умови у Великобританії, але деякі гості все ж вирішили відвідати паб і, очевидно, застрягли там з вечора суботи", - йдеться у повідомленні.

Натомість, за словами персоналу, запасів їжі вистачить на кілька тижнів, а пива приблизно на два тижні.