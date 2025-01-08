Тайвань звинуватив Китай в пошкодженні кабелю зв'язку. І насправді це дуже важлива новина.

Йдеться про китайське вантажне судно, яке пошкодило телекомунікаційний кабель неподалік порту біля північного узбережжя Тайваню. Це сталося 3 січня. Кабель, який був пошкоджений, є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи, яка забезпечує зв’язок між Тайванем та США.

Судно Shunxing39 протягло свій якір у місці, де стався розрив кабелю. Тайвань вважає це ознакою підготовки до анексії.

Без жартів — як американські, так і європейські безпекові лідери, як публічно, так і непублічно оцінюють ймовірність спроб анексії Тайваню до 2027 року.

Паралельно — Росія вже атакує критичну інфраструктуру країн НАТО.

25 грудня танкер Eagle S, яким Росія перевозить нафту, у Фінській затоці, у Балтійському морі, пошкодив енергетичний кабель Estlink 2, який з'єднує Естонію та Фінляндію. Окрім електричного, пошкоджено чотири кабелі зв’язку.

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Фінська поліція вже конфіскувала цей танкер. На його борту було шпигунське обладнання — передавальні та приймальні пристрої. А ще раніше цей самий танкер Eagle S також скидав сенсорні пристрої у Ла-Манші, а зібрана інформація передавалася до Росії для аналізу.

Чи є відтак бодай якісь сумніви, що ці порушення зв’язку не відбуваються просто так?

Як на мене, це, власне, і є відповідь тим скептикам, які вважають, що Росія не здатна вчинити жодної агресії проти блоку НАТО. Мовляв, вона загрузла в Україні, вже втратила свій вплив у Сирії, то про яке НАТО взагалі може йтися?

А ось вам і відповідь. Асиметрична. Росіяни — мастаки в гібридних воєнних впливах.

Фінансування по всій Європі як право-, так і ліворадикальних партій, — це козир росіян. Байдуже яких партій. Жодної ідеології там немає. Головне, аби ці політичні рухи були максимально популістичні, максимально народні та поляризаційні для суспільства.

Російський партнер — Китай, уже продемонстрував свою спроможність за допомогою соцмережі TikTok впливати на вибори в Європі та перевертати їх з ніг на голову. Румунія все про це розповість. На щастя, там Конституційний Суд скасував результати виборів та обмежив дію TikTok.

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Я веду до того, що недооцінювати гібридні впливи "Вісі зла" та її можливості — дуже й дуже не варто.

Навіть зрозуміло, хто в Росії керує цим процесами — ФСБшник Микола Патрушев. 11 листопада минулого року в інтерв’ю газеті Коммерсантъ заявляв, що "під удар англійців та американців можуть потрапити об'єкти інфраструктури, зокрема морські оптоволоконні кабелі, що забезпечують зв'язок у всьому світі". Нічого не нагадує?

Водночас останнім часом у медіапросторі з'являється все більше тривожних повідомлень про російську активність в Естонії.

Інцидент з пошкодженням підводної інфраструктури у Фінській затоці є не інакше як тестуванням можливостей для майбутніх диверсій. І це перший сценарій впливу — технологічний.

Другий напрямок — це робота з російськомовною громадою. Цікавий приклад — місто Сілламяе, де понад 80% населення російськомовні. Там нині активно просуваються проросійські наративи через соціальні мережі та месенджери, оминаючи традиційні ЗМІ, які перебувають під контролем естонської влади. Такі ж самі методи Росія використовує в інших регіонах, де намагається посилити свій вплив.

Тому, хоча прямої військової загрози зараз немає, ситуація потребує постійного моніторингу та превентивних заходів з боку естонської влади та міжнародної спільноти.

Та будьте певні — щойно буде "вікно можливостей", "Вісь зла" часу не гаятиме.

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Про автора. Василь Пехньо, журналіст, ведучий, аналітик

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