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OPINION

TikTok під забороною: чому Європа позбувається китайської соцмережі

Микола Княжицький
5 січня, 2025 неділя
20:20
Погляд

Албанія стала першою країною в Європі, яка заборонила TikTok. Ця санкція діятиме щонайменше рік. Чи забанять TikTok у США? Як європейці захищаються від російської та китайської інформаційної агресії? І, зрештою, що має робити Україна? Коли влада почне регулювати Telegram?

Зміст

Ця санкція діятиме щонайменше рік.  Чи забанять TikTok у США? Як європейці захищаються від російської та китайської інформаційної агресії? І, зрештою, що має робити Україна? Коли влада почне регулювати Telegram? 

"Для підвищення фізичної та цифрової безпеки у школах ми ухвалили рішення заблокувати платформу TikTok на основі пакета інструментів, що розробляються нашими установами”, - заявив Огерта Манаристирліу, міністр освіти Албанії .

Це сталося після трагічного випадку: в одній зі шкіл Тирани підліток  вбив 14-річного однокласника.  Причиною конфлікту стала сварка, яка виникла в соціальній мережі.

Ще до Албанії про повну заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 16 років оголосила Австралія. Ця заборона набуде чинності через рік. За цей час TikTok, Facebook, Snapchat і Instagram мають розробити технічні рішення, щоб обмежити доступ неповнолітніх до своїх платформ.

Безконтрольна діяльність соцмереж загрожує як соціальному здоров’ю, так і національній безпеці. Саме з цих причин різні країни шукають способи обмежити їхній вплив. Це, без сумніву, стане одним із головних трендів 2025 року.

Наприклад, голова комітету Палати Представників США заявив, що після 19 січня компанії Google та Apple повинні будуть видалити застосунки TikTok зі своїх додатків-магазинів. 

Саме 19 січня набирає чинності закон, який зобов’язує китайських власників TikTok продати платформу американським компаніям. У разі відмови застосунок може бути заблокований у США.

Історія з TikTok вже спричинила суперечки між частиною Республіканської партії, яка вимагає запровадження санкцій проти китайської соцмережі, та обраним президентом Дональдом Трампом. У 2020 році він заборонив завантаження TikTok у США, але тепер звернувся до Верховного суду з проханням відкласти виконання закону.

Чому ж так сталося, що Трамп, відомий своєю антикитайською риторикою, раптово змінив свою позицію?
Він сам пояснив це досить цинічно, але водночас просто: саме завдяки TikTok йому вдалося здобути підтримку молодого покоління виборців. Сьогодні його сторінка на платформі налічує майже 15 мільйонів підписників.

Втім, у Європі дискусій щодо TikTok майже немає: тут уже давно впроваджуються різні обмеження на діяльність платформи, особливо після вторгнення РФ в Україну. Але це тільки початок.

23 лютого 2023 року Європейська комісія та Рада ЄС заборонили своїм співробітникам користуватися TikTok з міркувань безпеки.
1 березня 2023 року Європейський парламент заборонив співробітникам використовувати застосунок TikTok і рекомендував євродепутатам видалити його зі своїх телефонів.

У серпні 2024 року Єврокомісія зобов’язала закрити застосунок TikTok Lite на території Європейського Союзу. TikTok Lite — це версія TikTok, яка дозволяє заробляти бали за перегляд відео, лайки чи підписки. В Єврокомісії вважають, що така функціональність може негативно впливати на фізичне та психічне здоров’я користувачів.

Вперше регулювання соціальних мереж у ЄС запровадила Німеччина ще у 2019 році.

Під закон "Про регулювання контенту у соціальних мережах" (NetzDG) підпадають усі соціальні мережі, де зареєстровано понад 2 мільйони користувачів із Німеччини. Закон зобов’язує платформи видаляти незаконний контент протягом 24 годин, а у спірних випадках — протягом 7 діб. До незаконного контенту належать, зокрема, мова ненависті, заклики до насильства та антисемітизм.

Втім, німці вважають ці заходи занадто м’якими. Згідно з опитуванням YouGov, 77% респондентів "повністю" або "частково" підтримали б у Німеччині аналогічну заборону соцмереж для неповнолітніх, яку планують запровадити в Австралії.

 

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Суспільство
ЄС
Микола Княжицький
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