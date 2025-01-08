Після падіння режиму Асада з Сирії втекли тисячі іранських військових і їхніх союзників, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західних дипломатів та офіційних осіб, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що під час втечі з Сирії іранські сили залишали техніку та зброю. Озброєння пізніше було знищене Ізраїлем або захоплене бійцями угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам".

"Більшість військових Корпусу вартових ісламської революції попрямували до іракського міста Ель-Кайм, частина вилетіла до Тегерана, а члени угруповання "Хезболла", визнаного терористичним у Сполучених Штатах, виїхали до Лівану", - йдеться у повідомленні.

Пояснюється, що новий сирійський уряд на чолі з "Хаят Тахрір аш-Шам" розглядає Іран як загрозу і має намір не допустити повернення його формувань до Сирії.