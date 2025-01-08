Після падіння режиму Асада з Сирії втекли тисячі іранських військових і їхніх союзників, - WSJ
Після повалення режиму президента Сирії Башара Асада значна частина іранських військовослужбовців та їхніх союзників втекли, залишивши техніку та зброю
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західних дипломатів та офіційних осіб, передає Радіо Свобода.
Зазначається, що під час втечі з Сирії іранські сили залишали техніку та зброю. Озброєння пізніше було знищене Ізраїлем або захоплене бійцями угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам".
"Більшість військових Корпусу вартових ісламської революції попрямували до іракського міста Ель-Кайм, частина вилетіла до Тегерана, а члени угруповання "Хезболла", визнаного терористичним у Сполучених Штатах, виїхали до Лівану", - йдеться у повідомленні.
Пояснюється, що новий сирійський уряд на чолі з "Хаят Тахрір аш-Шам" розглядає Іран як загрозу і має намір не допустити повернення його формувань до Сирії.
- Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
- 7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
- 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
- Згодом у ISW повідомили, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.
- Лідер сирійських повстанців Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані, після зустрічі з керівниками повстанських угруповань заявив, що вони погодилися на розпуск і перехід під керівництво міністерства оборони.
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