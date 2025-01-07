"Зробимо великою знову": Трамп анонсував візит свого сина до Гренландії
Новообраний президент США Дональд Трамп у понеділок, 6 січня, заявив, що його син Дональд Трамп-молодший планує відвідати Гренландію
Про це пише Голос Америки.
За словами лідера США, Дональд Трамп-молодший разом з представниками його команди вирушать до Гренландії, щоб "відвідати деякі з найпрекрасніших місць і визначних пам'яток". Водночас Трамп не уточнив точні терміни поїздки.
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"Гренландія - неймовірне місце, і її жителі отримають величезні переваги, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати її і плекати від дуже жорстокого зовнішнього світу. ЗРОБИМО ГРЕНЛАНДІЮ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ! - написав Трамп на своїй платформі Truth Social.
- 23 грудня новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США - прем'єр Егеде відреагував. Трамп також погрожує повернути під контроль США Панамський канал.
- Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії на тлі заяв майбутнього президента США Дональда Трампа: оборонний пакет Копенгагена становить щонайменше $1,5 млрд.
- Король Данії змінив королівський герб, зробивши більш помітними зображення символів Гренландії та Фарерських островів, що було розцінено як докір Дональду Трампу після його претензій на Гренландію.
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