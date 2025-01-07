"Зробимо великою знову": Трамп анонсував візит свого сина до Гренландії

Про це пише Голос Америки.

За словами лідера США, Дональд Трамп-молодший разом з представниками його команди вирушать до Гренландії, щоб "відвідати деякі з найпрекрасніших місць і визначних пам'яток". Водночас Трамп не уточнив точні терміни поїздки.

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"Гренландія - неймовірне місце, і її жителі отримають величезні переваги, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати її і плекати від дуже жорстокого зовнішнього світу. ЗРОБИМО ГРЕНЛАНДІЮ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ! - написав Трамп на своїй платформі Truth Social.