РФ вранці атакувала Семенівку на Чернігівщині: троє поранених
Уранці вівторка, 7 січня, російська окупаційна армія вдарила по Семенівці Чернігівської області. Через це постраждали три людини
Про це повідомляє Чернігівська ОВА.
Зазначається, що вранці ворог завдав декілька ударів по місту. Крім цього, в адміністрації повідомляли про загрозу повторного обстрілу.
Унаслідок російської атаки постраждали три людини. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили.
"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців", - йдеться у дописі.
- Ввечері суботи, 4 січня, російські окупанти скинули керовані авіабомби на прикордонне місто Семенівка Чернігівської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільних, зокрема, діти.
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