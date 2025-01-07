РФ вранці атакувала Семенівку на Чернігівщині: троє поранених

Про це повідомляє Чернігівська ОВА.

Зазначається, що вранці ворог завдав декілька ударів по місту. Крім цього, в адміністрації повідомляли про загрозу повторного обстрілу.

Унаслідок російської атаки постраждали три людини. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили.

"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців", - йдеться у дописі.