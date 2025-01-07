Росіяни на ТОТ Луганщини залучають підлітків до показових ремонтів знищених будинків, - ОВА
У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку Луганської області російські загарбники примушують підлітків долучатися до показового відновлення знищених армією РФ будинків
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор з посиланням на відкриті джерела.
Як зазначається, минулого літа підрядники з Росії залучали місцевих підлітків 14-15 років до показових ремонтів багатоповерхівок.
Крім того, їм не забезпечили безпечних умов праці та не надавали дозволу робіт на висоті.
"Що традиційно для "ЛНР" – за підсумком вони (підлітки, - ред.) не отримали коштів", - додав Лисогор.
- Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку росіяни під виглядом ремонтних робіт шукають так звані безхазяйні квартири.
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