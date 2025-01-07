Росіяни на ТОТ Луганщини залучають підлітків до показових ремонтів знищених будинків, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор з посиланням на відкриті джерела.

Як зазначається, минулого літа підрядники з Росії залучали місцевих підлітків 14-15 років до показових ремонтів багатоповерхівок.

Крім того, їм не забезпечили безпечних умов праці та не надавали дозволу робіт на висоті.

"Що традиційно для "ЛНР" – за підсумком вони (підлітки, - ред.) не отримали коштів", - додав Лисогор.