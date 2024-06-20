У Сєверодонецьку росіяни під виглядом ремонтних робіт шукають "безхазяйні" квартири, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Активісти наголошують, що жодних ремонтів насправді не відбувається.

"Ці дії є частиною більш широкої стратегії рашистів по перевірці "безхазяйних" квартир для подальшого відчуження і заселення російських військових. Такі методи нагадують фашистські практики, коли нацисти захоплювали майно жителів окупованих територій", - пишуть у "Жовтій стрічці".