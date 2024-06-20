У Сєверодонецьку росіяни під виглядом ремонтних робіт шукають "безхазяйні" квартири, - "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованому Сєверодонецьку Луганської області росіяни під виглядом ремонтних робіт шукають так звані безхазяйні квартири
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Активісти наголошують, що жодних ремонтів насправді не відбувається.
"Ці дії є частиною більш широкої стратегії рашистів по перевірці "безхазяйних" квартир для подальшого відчуження і заселення російських військових. Такі методи нагадують фашистські практики, коли нацисти захоплювали майно жителів окупованих територій", - пишуть у "Жовтій стрічці".
- 13 червня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни звітують про підготовку до осінньо-зимового періоду. Розбиті Лисичанськ, Рубіжне та Сєверодонецьк до плану робіт не ввійшли, їх нібито готуватимуть за окремим графіком.
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