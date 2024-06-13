Росіяни не внесли окуповані та зруйновані Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне у план підготовки до зими, - ОВА

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він зазначив, що окупанти зокрема заявляють, що виконують заходи з випередженням плану.

"Водночас виявилося, що до відповідного плану робіт не увійшли заходи на інфраструктурних об’єктах розбитих росіянами Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька", - зазначає Лисогор.

Голова ОВА розповів, що ці міста начебто готуватимуть за окремим графіком, щоправда про його перебіг виконання не доповідають.

"Бо вже анонсували, до прикладу, запуск системи опалення в Лисичанську ще у вересні 2023 року, але вона не працює і досі. Наприкінці зими були намагання в Сєвєродонецьку підключити окремі будинки до котелень – там не вистачило потужностей. Все не дуже добре, тому до плану підготовки, який надсилатимуть у Кремль, ці населені пункти не включили. Не хочуть псувати показники", - каже Артем Лисогор.

Крім того окупанти не припиняють намагання з мобілізації жителів тимчасово окупованих територій України.

"На автошляху між Сєвєродонецьком та Луганськом зупиняють автівки та автобуси. Проводять бесіди з чоловіками призовного віку, перевіряють, чи перебувають ті на обліку у військкоматі. Кому потрібно – видають повістки", - додав очільник Луганської області.