Росіяни не внесли окуповані та зруйновані Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне у план підготовки до зими, - ОВА
На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни звітують про підготовку до осінньо-зимового періоду. Розбиті Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк до плану робіт не увійшли, їх нібито готуватимуть за окремим графіком
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Він зазначив, що окупанти зокрема заявляють, що виконують заходи з випередженням плану.
"Водночас виявилося, що до відповідного плану робіт не увійшли заходи на інфраструктурних об’єктах розбитих росіянами Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька", - зазначає Лисогор.
Голова ОВА розповів, що ці міста начебто готуватимуть за окремим графіком, щоправда про його перебіг виконання не доповідають.
"Бо вже анонсували, до прикладу, запуск системи опалення в Лисичанську ще у вересні 2023 року, але вона не працює і досі. Наприкінці зими були намагання в Сєвєродонецьку підключити окремі будинки до котелень – там не вистачило потужностей. Все не дуже добре, тому до плану підготовки, який надсилатимуть у Кремль, ці населені пункти не включили. Не хочуть псувати показники", - каже Артем Лисогор.
Крім того окупанти не припиняють намагання з мобілізації жителів тимчасово окупованих територій України.
"На автошляху між Сєвєродонецьком та Луганськом зупиняють автівки та автобуси. Проводять бесіди з чоловіками призовного віку, перевіряють, чи перебувають ті на обліку у військкоматі. Кому потрібно – видають повістки", - додав очільник Луганської області.
- 12 червня повідомлялося, що у низці міст на території тимчасово окупованої Луганської області російські загарбники поновили полювання на чоловіків для їхньої примусової мобілізації.
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