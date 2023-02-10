Уночі Повітряні сили збили 5 ворожих "калібрів" та 5 "шахедів"
Уночі 10 лютого росіяни завдали ударів по містах та критичній інфраструктурі України: застосували 7 БПЛА та 6 крилатих ракет "Калібр": ЗСУ збили 5 "калібрів" та 5 "шахедів"
Про це повідомили в Повітряних силах України.
10 лютого, уночі, росіяни атакували мирні міста та критичну інфраструктуру України:
"Застосовано сім дронів-камікадзе "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" – із російського фрегата у Чорному морі", - поінформували Повітряних силах.
Так, українські захисники знищили 5 крилатих ракет "Калібр" та 5 ударних дронів-шахедів.
"Також окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгород (Росія) і Токмак (окупована територія Запорізької області). По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО", - ствердили військові.
Зокрема у Повітряних силах попередили про нову ракетну атаку: о 08:30 РФ здійснила пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
- Нагадаємо, вночі окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Харківщини, зафіксовано близько 10 вибухів.
- Російські війська сьогодні вночі за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів.
- Ранком повідомлялося, що Росія вивела в Чорне море три ракетоносії після ослаблення шторму, один із них – підводний: в ОК "Південь" попередили, що ворог може готувати обстріл України.
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