В ОК "Південь" попередили, що ворог може готувати обстріл України: РФ вивела у Чорне море ракетоносії
Росія вивела в Чорне море три ракетоносії після ослаблення шторму, один із них – підводний
Про це повідомляє спікер Оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров у фейсбук.
Загальний залп може становити 20 ракет "Калібр". Назаров попередив, що окупанти посилили розвідку безпілотниками.
"Враховуючи і нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.
- 8 лютого повідомлялося, що через шторм Росія не може вивести в Чорне море ракетоносії. Також потужний вітер не дає окупантам змоги проводити повітряну розвідку.
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