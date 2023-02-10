В ОК "Південь" попередили, що ворог може готувати обстріл України: РФ вивела у Чорне море ракетоносії

Про це повідомляє спікер Оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров у фейсбук.

Загальний залп може становити 20 ракет "Калібр". Назаров попередив, що окупанти посилили розвідку безпілотниками.

"Враховуючи і нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.