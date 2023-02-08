Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.



"У нас дуже потужно штормить. Цей шторм впливає на воєнну обстановку. Тому що корабельне угруповання ворога то збільшується, то зменшується. Наразі воно в критично малому стані – зараз один корабель. Усі ракетоносії заведені в пункти базування і укриваються від шторму", - зазначила вона.



Гуменюк вказала на те, що в Азовському морі теж штормить, тому там немає кораблів.



"Також вітри не дають ворогу можливості проводити повітряну розвідку. Тому, користуючись природною паузою, ми відпрацьовуємо бойові завдання. Контрбатарейна протидія триває", – додала речниця ОК "Південь".

Мешканців Одеси 8 лютого попередили про високу мінну небезпеку у зв'язку зі штормом на Чорному морі. На берег може винести міну.