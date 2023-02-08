Мешканців Одеси попередили про високу мінну небезпеку з Чорного моря
Мешканців Одеси 8 лютого попередили про високу мінну небезпеку у зв'язку зі штормом на Чорному морі. На берег може винести міну
Про це повідомила пресслужба міськради Одеси.
Згідно з повідомленням, 8 лютого в Одесі буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується.
Вітер північно-східний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вранці опуститься до 3-5°С морозу, а вдень буде 1-3°С тепла.
"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін із якорів і прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - ідеться в повідомленні.
- На початку січня в Одеській області виявили та знищили протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя.
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