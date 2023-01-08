На Одещині знищили протикорабельну міну

Про це Військово-морські сили Збройних Сил України повідомляють у telegram.

"На Одещині було виявлено чергову протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя. Спеціальною групою розмінування Військово-морських сил Збройних Сил України міну було знешкоджено на місці і переміщено до місця знищення, де було виконано контрольований підрив", - ідеться в повідомленні.

У ВМС зокрема нагадують, що узбережжя і прибережні води залишаються досить небезпечною зоною саме через мінну загрозу. Зокрема, за штормової погоди.

У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися. А також торкатися й намагатися самостійно їх переміщувати.

При виявленні вибухонебезпечних предметів слід негайно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.

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