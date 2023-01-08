Росіяни вчергове обстріляли Нікопольщину: під атакою дві громади району

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм.

Вночі 8 січня загарбники вдарили по Нікопольщині: під вогнем важкої артилерії двічі опинилися Мирівська та Червоногригорівська громади.

За даними голови ОВА, туди прилетіли орієнтовно 15 снарядів, люди неушкоджені. Працівники ДСНС проводять обстеження уражених територій.

"В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку. Та минулося без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - написав Валентин Резніченко.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці, також під атакою опинилися Курахове та смт Курахівка.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 "прильоти" в Мерефі.

Тоді ж росіяни гатили по околицях Запоріжжя.

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