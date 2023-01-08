Вночі загарбники завдали 9 ракетних ударів по Донеччині

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У ніч на 8 грудня армія РФ завдала 7 ракетних ударів по Краматорську, ще двічі терористи вдарили по Костянтинівці. За попередньою інформацією, люди неушкоджені.

У Краматорську пошкоджено будівлі закладу освіти та промислового об'єкта, а також гаражний кооператив.

Промислова зона зазнала ураження в Костянтинівці.

Голова ОВА зазначає: кількома годинами раніше загарбники гатили по Кураховому та смт Курахівка. Так, під ураженням опинилися приватні будинки й мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

"Ворог не припиняє тероризувати передусім цивільне населення, завдаючи ударів по важливих об'єктах інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян на нашій українській землі детально фіксуємо. Відповідь триматимуть усі, причетні до злочинів", - заявив Павло Кириленко.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 "прильоти" в Мерефі.

Тоді ж росіяни гатили по околицях Запоріжжя.

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