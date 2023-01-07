Росія завдала удару по Харкову та області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 23:07. Через декілька хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари!", - написав голова ОВА.

На Харківщині рашисти не припиняють обстрілів. 6 січня у селищі Дворічне частково зруйнований ліцей, який пожежники гасили три години. Також у Куп'янську пошкоджена будівля цивільної промисловості.

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