Росія завдала удару по Харкову та області
У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 23:07. Через декілька хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи.
"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари!", - написав голова ОВА.
- На Харківщині рашисти не припиняють обстрілів. 6 січня у селищі Дворічне частково зруйнований ліцей, який пожежники гасили три години. Також у Куп'янську пошкоджена будівля цивільної промисловості.
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