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Росія завдала удару по Харкову та області

7 січня, 2023 субота
23:20
війна з Росією Обстріл Харківщини

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 23:07. Через декілька хвилин місцеві почали повідомляти про вибухи.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари!", - написав голова ОВА.

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