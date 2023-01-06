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Внаслідок обстрілів загарбників на Харківщині частково зруйнований ліцей, який пожежники гасили три години

6 січня, 2023 п'ятниця
08:53
війна з Росією

На Харківщині рашисти не припиняють обстрілів. У селищі Дворічне частково зруйнований ліцей, який пожежники гасили три години. Також у Куп'янську пошкоджена будівля цивільної промисловості

Про це інформує в телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Російські окупанти продовжують обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області", - пише Синєгубов.

Протягом 5 січня під вогнем ворожої артилерії та мінометів були населені пункти Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Огірцеве, Кислівка та інші.

У місті Куп'янськ пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А у селищі Дворічне Куп'янського району внаслідок обстрілів рашистів частково зруйновано ліцей. Сталася масштабна пожежа, яку рятувальники гасили протягом трьох годин.

Повідомляється, що у Дворічній поранень зазнав 75-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Крім того, за добу піротехніки ДСНС знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів.

  • 30 грудня російські загарбники обстріляли село Катеринівка на Харківщині. Внаслідок цього два мирних жителі загинули,  ще стільки ж - поранені.  
  • 4 січня під час розмінування деокупованого від рашистів Ізюмського району на Харківщині внаслідок детонації боєприпасу постраждав старший сапер. Також  загинув начальник тієї ж групи підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. А у Балаклії підірвався 22-річний чоловік.  

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окупанти
Харківщина
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