Росія завдала удару по Катеринівці Харківської області: дві людини загинули, є поранені
30 грудня російські загарбники обстріляли село Катеринівка на Харківщині. Внаслідок цього два мирних жителі загинули, ще стільки ж - поранені
Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Харківщина, село Катеринівка. Окупанти завдали удару по населеному пункту", - пише Тимошенко.
Повідомляється, що внаслідок обстрілу рашисти вбили дві людини, ще два мирних жителі отримали поранення.
Станом на 13:30 на місці влучань працюють екстрені служби.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пише, що російські окупанти гатили по селу Катеринівка Куп'янського району близько 11:30.
Одним із загиблих виявився 50-річний чоловік.
Згодом, близько першої години дня рашисти відкрили вогонь по місту Куп’янськ.
Відомо про пораненого 70-річного чоловіка, якому надали допомогу на місці.
Детальна інформація уточнюється.
- У ніч на 29 грудня Харків зазнав масованої атаки з ворожих дронів. Усього по обласному центрові було випущено 13 "шахедів", 11 з яких були успішно знищені нашими захисниками.
- Вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.
- 29 грудня Олег Синєгубов повідомив, унаслідок обстрілів загинув 50-річний чоловік, згодом ще один поранений - помер у швидкій. Ще один чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Також відомо про постраждалого через підрив на вибухівці.
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