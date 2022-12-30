Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Харківщина, село Катеринівка. Окупанти завдали удару по населеному пункту", - пише Тимошенко.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу рашисти вбили дві людини, ще два мирних жителі отримали поранення.

Станом на 13:30 на місці влучань працюють екстрені служби.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пише, що російські окупанти гатили по селу Катеринівка Куп'янського району близько 11:30.

Одним із загиблих виявився 50-річний чоловік.

Згодом, близько першої години дня рашисти відкрили вогонь по місту Куп’янськ.

Відомо про пораненого 70-річного чоловіка, якому надали допомогу на місці.

Детальна інформація уточнюється.

У ніч на 29 грудня Харків зазнав масованої атаки з ворожих дронів. Усього по обласному центрові було випущено 13 "шахедів", 11 з яких були успішно знищені нашими захисниками.

Вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.

29 грудня Олег Синєгубов повідомив, унаслідок обстрілів загинув 50-річний чоловік, згодом ще один поранений - помер у швидкій. Ще один чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Також відомо про постраждалого через підрив на вибухівці.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb