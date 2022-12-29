Унаслідок ракетних ударів росіян пошкоджено 28 обʼєктів, з них 10 - критичної інфраструктури, - ДСНС

Про це стало відомо з пресбрифінгу ДСНС України.

"Відразу ДСНС відреагувала на ці обстріли, було залучено близько ста рятувальників та понад 15 одиниць техніки для ліквідації наслідків обстрілів. Хочу сказати, що внаслідок обстрілів у нас травмовано 3 чоловіка, 1 жінку та 1 дитину", - сказав речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Зокрема, він додав, що ДСНС під'єднала 87 генераторів, щодо надання електроенергії, як на об'єктах критичної інфраструктури, так і соціальних об'єктах.

Також речник прокоментував ситуацію в Києві, під час масованого удару.

"Влучання відразу за кількома адресами: Дарницький, Печерський, Солом'янський та Голосіївський райони. У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламка збитої ракети сталося загоряння та руйнування конструкції двоповерхового будинку, пожежу відразу ліквідували", - сказав він.

Також він зазначив, що за другою адресою сталося руйнування покрівлі будинку, без горіння. До прибуття підрозділів було врятовано 2 людини, медики надали допомогу на місці та госпіталізували людей. Також госпіталізовано 14-ти річну дівчину, яка сама викликала рятувальників на місце події.

Олександр Хорунжий повідомив, що у Печерському районі сталося падіння уламків ворожої ракети на дитячий майданчик.

"У Голосіївському районі, уламки збитої ракети впали поруч з автомобілем, жертв та потерпілих немає. У Солом'янському районі уламки ракети впали на дах 5-ти поверхового житлового будинку, і, на щастя, тут теж без жертв та постраждалих", - додав він.

Уранці 29 грудня на територіях Київської, Донецької, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також у столиці, працювала протиповітряна оборона. Відомо про щонайменше двох загиблих внаслідок атаки РФ.