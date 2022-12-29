Про це інформує в телеграмі ОК Північ.

"Підрозділи ППО ОК "Північ" ліквідували російську ракету над Сумщиною", - пише пресслужба.

Також Київська міська військова адміністрація повідомляє про роботу українських сил протиповітряної оборони у столиці.

"Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - наголосили у КМВА.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба написав, що в області також працює ППО.

Вибухи протиповітряної оборони були й у небі над Житомирською областю, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Крім того, в небі над Одесою видно сліди роботи ППО, пише Суспільне.

Близько восьмої години ранку 29 грудня у Кривому Розі випереджуючи вимкнули електроенергію, а критичну інфраструктуру перевели на генератори.

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