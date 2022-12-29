Про це інформує міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Велика можливість ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію", - пише Вілкул.

Повідомляється, що всю критичну інфраструктуру міста перевели на генератори.

У ті місця та будинки, де не вистачатиме тиску води, спрямовані водовози:

Всебратське-2, магазин "Делві";

В/м №35, буд. 6а (Пошта);

Вул. Алмазна, магазин АТБ;

Пл. Визволення, "Сільпо";

Змичка, ринок.

У Кривому Розі повітряна тривога розпочалася о 05:32. Станом на 08:35 небезпека триває.

Нагадаємо, уранці 26 грудня в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару по триповерховому будинку в Кривому Розі 16 грудня. Тоді також загинула літня жінка, молоде подружжя та їхня півторарічна дитина.