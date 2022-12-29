У Кривому Розі превентивно вимкнули електроенергію, критичну інфраструктуру перевели на генератори
Близько восьмої години ранку 29 грудня у Кривому Розі випереджуючи вимкнули електроенергію, а критичну інфраструктуру перевели на генератори
Про це інформує міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Велика можливість ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію", - пише Вілкул.
Повідомляється, що всю критичну інфраструктуру міста перевели на генератори.
У ті місця та будинки, де не вистачатиме тиску води, спрямовані водовози:
- Всебратське-2, магазин "Делві";
- В/м №35, буд. 6а (Пошта);
- Вул. Алмазна, магазин АТБ;
- Пл. Визволення, "Сільпо";
- Змичка, ринок.
У Кривому Розі повітряна тривога розпочалася о 05:32. Станом на 08:35 небезпека триває.
- Нагадаємо, уранці 26 грудня в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару по триповерховому будинку в Кривому Розі 16 грудня. Тоді також загинула літня жінка, молоде подружжя та їхня півторарічна дитина.
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