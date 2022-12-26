Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня. Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік", - написав він.

"Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні", – додав Вілкул.

Уранці 16 грудня російська ракета влучила в триповерховий житловий будинок у Кривому Розі. Загинула літня жінка, молоде подружжя та їхня півторарічна дитина.

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