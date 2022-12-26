Кількість жертв ракетного удару по будинку в Кривому Розі 16 грудня зросла до п'яти: у лікарні помер 51-річний чоловік
Уранці 26 грудня в лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару по триповерховому будинку в Кривому Розі 16 грудня
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"На жаль, до п'яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня. Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік", - написав він.
"Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні", – додав Вілкул.
- Уранці 16 грудня російська ракета влучила в триповерховий житловий будинок у Кривому Розі. Загинула літня жінка, молоде подружжя та їхня півторарічна дитина.
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