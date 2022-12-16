У Кривому Розі зафіксували влучання російських ракет

О 09:19 міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про влучання ворожого снаряду.

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами", - написав мер.

Також Вілкул наголосив, щоб містяни нічого не знімали та не поширювали у соцмережах.

Сигнал тривоги в Дніпропетровській області пролунав о 07:48.

Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі.

6 грудня, противник завдав 10 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню - постраждали цивільні об’єкти Краматорська, Кривого Рога й Запорізької області.