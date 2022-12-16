По Запоріжжю зафіксовано влучання близько 12 російських ракет

Про це інформує голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдає ракетних ударів. Залишайтеся в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких!" - пише Старух.

Повідомляється, що зафіксовано півтора десятка прильотів російських ракет.

Нині з'ясовують усі наслідки атаки ворога. На місця працюють відповідні служби.

"Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури. Чітко дотримуватися правил повітряної тривоги та інформаційної гігієни", - наголосив голова області.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнює, що по місту влучило близько 12 ракет.

"Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Нанесено вже близько 12 ракетних ударів", - написав Куртєв.

Під час повітряної тривоги 16 грудня в усіх областях України в низці регіонів повідомили про роботу ППО, у Харкові окупанти тричі ударили по критичній інфраструктурі.

Уранці 16 грудня під час масових ракетних ударів по Україні російські ракети поцілили у Кривий Ріг. Відомо, що снаряд влучив у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.

Укрзалізниця повідомляє про знеструмлення залізничних дільниць на Харківщині, Кіровоградщині, Донеччині та Дніпропетровщині внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури 16 грудня.

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