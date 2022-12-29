Обстріли Харківщини 28 грудня: над областю збито 11 ворожих БПЛА, є влучання в критичну інфраструктуру
Упродовж доби 28 грудня росіяни обстрілювали Харківщину, вночі Харків зазнав атаки "шахедами": 11 із 13 дронів українським захисникам вдалося збити
Про це поінформував голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Зазначається, що в ніч на 29 грудня Харків зазнав масованої атаки з ворожих дронів. Усього по обласному центрові було випущено 13 "шахедів", 11 з яких були успішно знищені нашими захисниками.
"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури міста. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - написав Олег Синєгубов.
Ранком 28 грудня окупанти вдарили по Слобідському районові Харкова: пошкоджено адміністративні та виробничі будівлі. Також чоловік 48 років отримав поранення: його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
"Протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з РФ. Зокрема під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв та постраждалих", - додав голова ОВА.
- Нагадаємо, упродовж 27 грудня окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Від атаки постраждала жінка, а чоловік - підірвався на вибуховому пристрої
- У середу, 28 грудня, російська армія завдала удару по Куп'янському району Харківської області, унаслідок чого було пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Вранці 28 грудня в Харкові прогриміли вибухи, адже окупанти вдарили ракетами по одному з районів міста: постраждав 48-річний чоловік.
- У лісі на Харківщині двоє мирних мешканців підірвалися на вибуховому пристрої. Батько з сином ішли на риболовлю.
- Ввечері 28 грудня російський агресор вдарив по Харкову дроном-камікадзе "Шахед", мер Харкова Ігор Терехов попереджав, що окупанти цілилися по об'єкту інфраструктури.
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