Про це поінформував голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, що в ніч на 29 грудня Харків зазнав масованої атаки з ворожих дронів. Усього по обласному центрові було випущено 13 "шахедів", 11 з яких були успішно знищені нашими захисниками.

"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури міста. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - написав Олег Синєгубов.

Ранком 28 грудня окупанти вдарили по Слобідському районові Харкова: пошкоджено адміністративні та виробничі будівлі. Також чоловік 48 років отримав поранення: його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"Протягом дня російські окупанти обстрілювали з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, що розташовані поряд з лінією зіткнення та кордоном з РФ. Зокрема під вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна, Ківшарівка та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв та постраждалих", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, упродовж 27 грудня окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Від атаки постраждала жінка, а чоловік - підірвався на вибуховому пристрої

У середу, 28 грудня, російська армія завдала удару по Куп'янському району Харківської області, унаслідок чого було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Вранці 28 грудня в Харкові прогриміли вибухи, адже окупанти вдарили ракетами по одному з районів міста: постраждав 48-річний чоловік.

У лісі на Харківщині двоє мирних мешканців підірвалися на вибуховому пристрої. Батько з сином ішли на риболовлю.

Ввечері 28 грудня російський агресор вдарив по Харкову дроном-камікадзе "Шахед", мер Харкова Ігор Терехов попереджав, що окупанти цілилися по об'єкту інфраструктури.

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