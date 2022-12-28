Росіяни завдали ракетного удару по Харкову

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанті вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав він у телеграмі о 09:22.

Раніше в ОПУ також уточнили, що росіяни вдарили по місту ракетами.

Мер Харкова закликав всіх перебувати в укриттях: "Прошу всіх знаходиться в укриттях і дотримуватись запобіжних заходів".

Вибухи прогриміли близько 09:00. Вже після цього у місті та області пролунала тривога.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb