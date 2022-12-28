На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу жінка отримала травму, ще один чоловік - підірвався на вибуховому пристрої
Упродовж 27 грудня окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Від атаки постраждала жінка, а чоловік - підірвався на вибуховому пристрої
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що упродовж 27 грудня окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Зокрема мовиться про прикордонні райони Харківщини та населені пункти неподалік лінії зіткнення. Найбільшого ураження зазнає Куп'янський напрямок.
"У м. Куп'янськ та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів", - повідомив Олег Синєгубов.
У Куп'янську через обстріл 57-річна жінка отримала вибухову травму, вона була госпіталізована у важкому стані. В Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої, його доставили до лікарні в стані середнього ступеня важкості.
"Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними", - наголосив Синєгубов.
- Нагадаємо,в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ звітували, що 27 грудня РФ завдала ракетного удару та здійснила 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.
- Ранком 28 грудня окупанти завдали ракетний удар по Слобідському району Харкова, сирена спрацювала вже після повідомлень про вибухи.
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