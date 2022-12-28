Харків атакують "шахеди": під прицілом об'єкт інфраструктури, - Терехов

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, "шахедом". Під прицілом один із об'єктів інфраструктури", - написав Ігор Терехов.

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21:27. Станом на 22:58 вона триває і досі.

Вранці 28 грудня в Харкові прогриміли вибухи. Окупанти вдарили ракетами по одному з районів міста.

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