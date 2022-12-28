Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У районі с. Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу", – написав він.

Голова ОВА закликав мешканців до уважності й обережності, особливо на деокупованих територіях області. Він застеріг від відвідувань лісів і лісосмуг, а також порадив не виходити на узбіччя доріг, адже це може бути небезпечно для життя.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що 28 грудня 47-річний чоловік разом зі своїм 7-річним сином пішли на риболовлю. Граючись, хлопчик побіг до кущів і підірвався на міні. Батько побіг йому на допомогу й також підірвався на вибуховому пристрої.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській й області, впродовж 27 грудня піротехніки провели обстеження близько 6,2 га території та 5,7 кілометра ліній електропередачі. Сапери виявили та знешкодили 103 ворожі міни, вибухівки та боєприпаси. До робіт залучали 86 рятувальників людей і 34 одиниці техніки.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу потрібно повідомити про це ДСНС за телефоном 101.

Категорично заборонено:

торкатися предмета й пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

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