Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що близько 11:30 ранку ворожий снаряд влучив у житловий багатоповерховий будинок в селі Ківшарівка. Одна з квартир зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

28 грудня в лісі на Харківщині двоє мирних мешканців підірвалися на вибуховому пристрої.