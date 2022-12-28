Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росіяни обстріляли Куп'янський район на Харківщині: пошкоджено багатоквартирний будинок

Росіяни обстріляли Куп'янський район на Харківщині: пошкоджено багатоквартирний будинок

28 грудня, 2022 середа
14:26
війна з Росією на фото: багатоквартирний будинок

У середу, 28 грудня, російська армія завдала удару по Куп'янському району Харківської області, унаслідок чого було пошкоджено багатоквартирний будинок

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що близько 11:30 ранку ворожий снаряд влучив у житловий багатоповерховий будинок в селі Ківшарівка. Одна з квартир зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

  • 28 грудня в лісі на Харківщині двоє мирних мешканців підірвалися на вибуховому пристрої.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
27 грудня, 2022 вiвторок
Подробиці вибухів на аеродромі "Енгельс", ситуація навколо Бахмута та як протидіяти "дружбі" Ірану та Росії. Колонка Сергія Згурця
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
28 грудня, 2022 середа
"Закон не зобов’язує змінювати назву": в УПЦ МП відреагували на рішення Конституційного суду 
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
26 грудня, 2022 понедiлок
Схоже, ППО Енгельса, знищуючи зенітною ракетою наш дрон, спричинила вибухи на російській авіабазі, - військовий експерт Притула
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.53
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
28 грудня
14:28
Європейська Солідарність
"Європейська Солідарність" вимагає терміново ухвалити закон про заборону діяльності в Україні РПЦ й підпорядкованих їй структур та організацій
14:17
Центр тимчасово окупованої Ялти прикрасили жовтими та синіми вогнями
14:13
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати "шахеди"
14:05
Бріджит Брінк
США допоможуть Україні зберегти роботу енергосистеми протягом зими, - посол Брінк
14:03
Червоний Хрест
МКЧХ не має важелів впливу на Росію, - президент Товариства Червоного Хреста України
14:03
OPINION
Тетяна Вергелес
Світло темних часів
13:59
PR
ТОП-5 духових шаф для вашої кухні
13:52
Фотографія з Азовсталі Дмитра Ореста Козацькго
Світлина Ореста з Азовсталі стала однією з фотографій 2022 року за версією The Guardian
13:45
У Польщі залишилось 950 тис. українських біженців
13:28
Комікси від бойового морпіха MalKoNi: боєць разом з Гончаренко центром роздав дві тисячі книжок дітям Миколаївщини та Херсонщини
13:17
на фото: Себастьєн Лекорню
До Києва з візитом прибув французький міністр оборони Себастьєн Лекорню
13:15
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
"Росія перетнула межу": міністр оборони Італії прокоментував можливість надання Україні системи ППО
13:12
Білорусь, війська Білорусі
У Мінську відпрацьовують заходи з переведення військ із мирного на воєнний час
13:09
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що "мирний план" має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України
13:05
Олексій Данілов
Олексій Данілов заявив, що попереду українців чекає "найважчий відрізок" на шляху до перемоги
13:04
Маріуполь
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники заборонили масові зібрання під час новорічних свят
12:55
МЗС України
Свідчення геноциду українського народу: в МЗС відреагували на примусове нав'язування громадянства РФ мешканцям окупованих територій
12:44
Ірина Данилович
Окупанти в Криму "засудили" журналістку Ірину Данилович до 7 років ув'язнення
12:26
на фото: Кирило Буданов
Начальник розвідки Буданов відвідав позиції українських захисників у Бахмуті
12:18
Мешканці Харкова отримали понад 1 000 000 продуктових наборів від підприємця та мецената Костянтина Жеваго
12:12
хабарники
Вимагав хабарі у перевізників: за підозрою в шахрайстві затримали начальника управління Укрінтеравтосервісу
12:05
Вилучений банер зі школи, яка була під окупацією
На тимчасово окупованих територіях росіяни шукають дітей, які вчаться в українських онлайн-школах, і погрожують їхнім батькам, - ЦНС
12:02
OPINION
Анатолій Амелін
Криза 2023 року почнеться з Китаю
11:58
На фото біженці з України розміщені у тимчасовому житлі в Естонії
Українські біженці в Ірландії подали скарги через невідповідні умови проживання та харчування
11:57
Ексклюзив
Олена Гончарук
Новий конкурс на посаду очільника Довженко-Центру видається неправомірним, минулий - не скасований, - Гончарук
11:44
російські танки, окупанти, оркі
Утримання лінії біля Кремінної, ймовірно, буде пріоритетом для РФ, - британська розвідка
11:42
Ексклюзив
Володимир Путін
Яка Україна потрібна Путіну?
11:28
обережно: міни
У Харківській області на вибухівці підірвалися батько із 7-річним сином
11:12
відключення електроенергії
Дефіцит в енергосистемі України зріс через обстріл газопроводу на сході
11:01
Американський диплом у Києві: як отримати
10:56
Ексклюзив
Косово
Підтримуються РФ: у Сербії є радикали, які хочуть початку бойових дій з Косово, - керівниця проєкту "Балканський оглядач" Іщенко
10:48
Сергій Марченко
З кінця лютого видатки на оборону в Україні зросли в 6 разів, - міністр фінансів Марченко
10:41
податки
Війна і податкові перевірки: що чекати бізнесу у 2023 році?
10:38
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Гайдай: Кремінну покинули не лише військові командувачі РФ, а й росіяни, які приїжджали працювати в місті
10:18
Інфографіка
курс валют
Актуальний курс валют на 28 грудня: що з ціною долара та євро
10:15
Оновлено
Харків обстріл
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, поранено 48-річного чоловіка
10:12
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росіяни завели всі ракетоносії у пункти базування через шторм у Чорному морі, - Гуменюк
10:05
OPINION
Володимир Воля
Росія не завозить дрони "Shahed" з Ірану, а складає їх у себе
10:04
Інфографіка
втрати ворога
Росія втратила в Україні за добу 550 солдатів, 13 бронемашин і танк
09:34
Ексклюзив
ЗСУ
Війна може тривати щонайменше 2-3 роки, зважаючи на ресурси Росії, - Згурець
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV