Росіяни обстріляли Куп'янський район на Харківщині: пошкоджено багатоквартирний будинок
У середу, 28 грудня, російська армія завдала удару по Куп'янському району Харківської області, унаслідок чого було пошкоджено багатоквартирний будинок
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що близько 11:30 ранку ворожий снаряд влучив у житловий багатоповерховий будинок в селі Ківшарівка. Одна з квартир зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- 28 грудня в лісі на Харківщині двоє мирних мешканців підірвалися на вибуховому пристрої.
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