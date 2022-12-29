Про це він повідомив в етері телемарафону.

"Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо нині трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі – дитина", - сказав Монастирський.

Утім він не уточнив, де саме загинули й постраждали люди.

Уранці 29 грудня Росія масовано атакувала регіони України. На територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.

Також під час масованої ракетної атаки ЗСУ знищили 54 ракети "Калібр" та 11 "шахедів".