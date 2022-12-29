Троє загиблих і шість поранених: МВС розповіло про наслідки ракетного удару по Україні 29 грудня
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що внаслідок масованого ракетного удару по Україні в четвер, 29 грудня, загинуло троє людей, ще шестеро зазнали поранень
Про це він повідомив в етері телемарафону.
"Якщо ми говоримо про сьогоднішні обстріли, то маємо нині трьох людей, які загинули, і шість поранених, у тому числі – дитина", - сказав Монастирський.
Утім він не уточнив, де саме загинули й постраждали люди.
- Уранці 29 грудня Росія масовано атакувала регіони України. На територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.
- Також під час масованої ракетної атаки ЗСУ знищили 54 ракети "Калібр" та 11 "шахедів".
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