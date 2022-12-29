Масована атака 29 грудня: Повітряні сили розповіли, чим і звідки били окупанти

Українська протиповітряна оборона знищила близько 80% повітряних цілей під час масованої ракетної атаки росіян 29 грудня.

Командування Повітряних Сил ЗСУ поінформувало, що упродовж ночі захисники збили 11 БПЛА "Шахед-131/136", які насувалися на Схід України.

Близько 7 ранку ворог випустив по Україні крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555. Зазначається, що росіяни робили це зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря.

РФ використала й ракети "Калібр" та здійснювала запуски з кораблів у Чорному морі.

"Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П. Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст", - додали в Командуванні повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними, усього росіяни застосували 69 ракет, із них 54 - успішно знищені українськими захисниками.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в етері телеканалу "Еспресо", які ракети може збивати українська протиповітряна оборона.

Юрій Ігнат наголосив, що статистика збиття у 80% містить у собі також запущені ракети, які українська ППО не може ліквідувати через відсутність потрібних для цього засобів. Зокрема мовиться про Х-22, Х-31 чи ракети С-300. Ракети, що летять на високій швидкості або по балістичній траєкторії захисники поки не можуть уражати.

Однак статистика знищення повітряних цілей буде вищою, якщо рахувати ті, для ураження яких Україна має потужності. Це стосується ракет Х-101 чи "Калібрів".

Нагадаємо, уранці 29 грудня Росія масовано атакувала регіони України. На територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.

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