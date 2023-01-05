Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В області залишається дуже високою мінна небезпека. У районі міста Балаклія Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років", - пише Синєгубов.

Мирного жителя ушпиталили з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

Також у селі Шийківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу старший сапер групи піротехнічних робіт ДСНС отримав поранення. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Учора стало відомо про те, що загинув начальник тієї ж групи підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк.

"Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально уважними і обережними", - наголосив очільник ОВА.

Крім того, минулої доби рашисти не припиняли гатити з артилерії, танків та мінометів, вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Зокрема під обстрілами були населені пункти Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші.

Внаслідок російських обстрілів ніхто не постраждав.

4 січня піротехніки ДСНС знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети.

29 грудня 2022 року Олег Синєгубов повідомив, унаслідок обстрілів загинув 50-річний чоловік, згодом ще один поранений помер у швидкій. Ще один чоловік у важкому стані перебував в лікарні. Також відомо про постраждалого через підрив на вибухівці.

30 грудня російські загарбники обстріляли село Катеринівка на Харківщині. Внаслідок цього два мирних жителі загинули, ще стільки ж - поранені.

Того ж дня автомобіль з подружжям наїхав на вибуховий пристрій та підірвався.

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