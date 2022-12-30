На Харківщині на вибуховому пристрої підірвалося авто з подружжям
30 грудня на території Харківської області автомобіль з подружжям наїхав на вибуховий пристрій та підірвався
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Сьогодні 30 грудня у селі Борщова Харківського району поблизу лісу автівка, в якій перебувало подружжя, наїхала на вибуховий предмет.
Внаслідок цього 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми. Її ушпиталили.
"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - пише пресслужба.
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