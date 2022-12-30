На Харківщині на вибуховому пристрої підірвалося авто з подружжям

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Сьогодні 30 грудня у селі Борщова Харківського району поблизу лісу автівка, в якій перебувало подружжя, наїхала на вибуховий предмет.

Внаслідок цього 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми. Її ушпиталили.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - пише пресслужба.

У ніч на 29 грудня Харків зазнав масованої атаки з ворожих дронів. Усього по обласному центрові було випущено 13 "шахедів", 11 з яких були успішно знищені нашими захисниками.

Вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.

29 грудня Олег Синєгубов повідомив, унаслідок обстрілів загинув 50-річний чоловік, згодом ще один поранений - помер у швидкій. Ще один чоловік у важкому стані перебуває в лікарні. Також відомо про постраждалого через підрив на вибухівці.

30 грудня російські загарбники обстріляли село Катеринівка на Харківщині. Внаслідок цього два мирних жителі загинули, ще стільки ж - поранені.

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