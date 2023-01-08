Росія обстріляла околиці Запоріжжя

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Рашисти обстріляли околиці Запоріжжя. Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються. Але одне ми зараз знаємо точно: росія - країна-терорист. І будьте уважні! Зберігається загроза повторного обстрілу, тому перебувайте у безпечних місцях", - написав представник міської ради Запоріжжя.

Повітряна тривога в Запорізькій області тривала у період 23:11 – 23:48.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області.

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