Росія обстріляла околиці Запоріжжя
У ніч з 7 на 8 січня російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
"Рашисти обстріляли околиці Запоріжжя. Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються. Але одне ми зараз знаємо точно: росія - країна-терорист. І будьте уважні! Зберігається загроза повторного обстрілу, тому перебувайте у безпечних місцях", - написав представник міської ради Запоріжжя.
Повітряна тривога в Запорізькій області тривала у період 23:11 – 23:48.
- У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області.
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