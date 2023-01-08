Російська армія вдарила з артилерії по прикордонню Чернігівщини

Про це оперативне командування "Північ" повідомляє в telegram.

Стало відомо, що з 13:05 до 14:15 у районі населеного пункту Галаганівка зафіксовані сім "прильотів", імовірно, зі ствольної артилерії.

Втрат серед особового складу та техніки, за даними ОК "Північ", немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, за добу 7 січня росіяни завдали 15 ударів по Донецькій області, вночі наступного дня вони атакували Краматорськ, Костянтинівку, Курахове та смт Курахівка.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: є загиблий мирний мешканець.

Раніше повідомлялося, що з 22:00 7 січня загарбники атакували Запоріжжя, вони використали касетні снаряди та реактивні системи залпового вогню. Уражено цивільну й критичну інфраструктуру.

Уночі 8 січня росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона із запалювальних боєприпасів.

Уночі 8 січня окупанти гатили по Нікопольщині з важкої артилерії: під ворожим вогнем опинилися Мирівська та Червоногригорівська громади.

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