Загарбники обстріляли Херсон із запалювальних боєприпасів

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Уночі 8 січня російські загарбники атакували Херсон із запалювальних боєприпасів, під ворожим вогнем опинився Таврійський мікрорайон.

"На щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив Янушевич.

Раніше він також повідомляв, що за добу 7 січня загарбники 19 разів атакували Херсонщину: росіяни гатили артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Через дії РФ постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, людина отримала поранення.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці, також під атакою опинилися Курахове та смт Курахівка.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 "прильоти" в Мерефі.

Тоді ж росіяни гатили по околицях Запоріжжя.

Уночі 8 січня окупанти гатили по Нікопольщині з важкої артилерії: під ворожим вогнем опинилися Мирівська та Червоногригорівська громади.

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