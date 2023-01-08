Загарбники обстріляли Херсон із запалювальних боєприпасів
Уночі 8 січня росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона із запалювальних боєприпасів
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Уночі 8 січня російські загарбники атакували Херсон із запалювальних боєприпасів, під ворожим вогнем опинився Таврійський мікрорайон.
"На щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив Янушевич.
Раніше він також повідомляв, що за добу 7 січня загарбники 19 разів атакували Херсонщину: росіяни гатили артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Через дії РФ постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, людина отримала поранення.
- Нагадаємо, у ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці, також під атакою опинилися Курахове та смт Курахівка.
- У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 "прильоти" в Мерефі.
- Тоді ж росіяни гатили по околицях Запоріжжя.
- Уночі 8 січня окупанти гатили по Нікопольщині з важкої артилерії: під ворожим вогнем опинилися Мирівська та Червоногригорівська громади.
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