Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування після нічної атаки РФ на Запоріжжя, його відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомили в Офісі, 7 січня з 22:00 до 22:30 росіяни атакували один із районів Запоріжжя з використанням реактивних систем залпового вогню та касетних боєприпасів.

"Частково пошкоджено територію та приміщення об’єктів цивільної та критичної інфраструктури. Також понівечено автотранспорт місцевих жителів", - мовиться в тексті пресслужби.

Нагадаємо, за добу 7 січня росіяни завдали 15 ударів по Донецькій області, вночі наступного дня вони атакували Краматорськ, Костянтинівку, Курахове та смт Курахівка.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: є загиблий мирний мешканець.

Уночі 8 січня росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона із запалювальних боєприпасів.

Уночі 8 січня окупанти гатили по Нікопольщині з важкої артилерії: під ворожим вогнем опинилися Мирівська та Червоногригорівська громади.

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