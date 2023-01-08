Уночі росіяни обстріляли касетними снарядами Запоріжжя, пошкоджено критичну й цивільну інфраструктуру
З 22:00 7 січня загарбники атакували Запоріжжя, вони використали касетні снаряди та реактивні системи залпового вогню. Уражено цивільну й критичну інфраструктуру
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування після нічної атаки РФ на Запоріжжя, його відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як повідомили в Офісі, 7 січня з 22:00 до 22:30 росіяни атакували один із районів Запоріжжя з використанням реактивних систем залпового вогню та касетних боєприпасів.
"Частково пошкоджено територію та приміщення об’єктів цивільної та критичної інфраструктури. Також понівечено автотранспорт місцевих жителів", - мовиться в тексті пресслужби.
- Нагадаємо, за добу 7 січня росіяни завдали 15 ударів по Донецькій області, вночі наступного дня вони атакували Краматорськ, Костянтинівку, Курахове та смт Курахівка.
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- Уночі 8 січня росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона із запалювальних боєприпасів.
- Уночі 8 січня окупанти гатили по Нікопольщині з важкої артилерії: під ворожим вогнем опинилися Мирівська та Червоногригорівська громади.
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