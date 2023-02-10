Найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Окупанти завдали по Запоріжжю 17 ударів

Про це повідомляє в Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"(Окупанти – ред.) влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

За словами секретаря міськради, російські військові били по об'єктам енергетичної інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих на даний момент уточнюється.