Найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Окупанти завдали по Запоріжжю 17 ударів
Російські війська сьогодні вночі за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів
Про це повідомляє в Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"(Окупанти – ред.) влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
За словами секретаря міськради, російські військові били по об'єктам енергетичної інфраструктури. Інформація про руйнування та постраждалих на даний момент уточнюється.
- У Запорізькій області російські диверсанти шукають місця, де вони могли б розвинути наступ.
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