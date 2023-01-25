Про це заявив голова Запорізької РДА Олег Буряк в етері Еспресо.

"Вони (окупанти, - ред.) на деяких напрямках збільшили кількість ДРГ, які намагаються вночі намацати ділянки фронту, щоб, можливо, дізнатися, чи немає мінних полів, схованих опорних пунктів, де вони могли б розвинути свій наступ. Тому це більше розвідка боєм – розвідка цих ДРГ", - наголосив він.

За словами Олега Буряка, у Запорізькій області також зросла кількість ліквідованих російських ДРГ. Окрім диверсантів, українські військові знищують їхні танки, БТР, іншу техніку.

24 січня секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що ворог накопичує резерви на Запорізькому плацдармі.

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