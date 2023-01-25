На Запоріжжі активізувалися російські ДРГ, - голова РДА Буряк
У Запорізькій області російські диверсанти шукають місця, де вони могли б розвинути наступ
Про це заявив голова Запорізької РДА Олег Буряк в етері Еспресо.
"Вони (окупанти, - ред.) на деяких напрямках збільшили кількість ДРГ, які намагаються вночі намацати ділянки фронту, щоб, можливо, дізнатися, чи немає мінних полів, схованих опорних пунктів, де вони могли б розвинути свій наступ. Тому це більше розвідка боєм – розвідка цих ДРГ", - наголосив він.
За словами Олега Буряка, у Запорізькій області також зросла кількість ліквідованих російських ДРГ. Окрім диверсантів, українські військові знищують їхні танки, БТР, іншу техніку.
- 24 січня секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що ворог накопичує резерви на Запорізькому плацдармі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.47Продаж 43.39
- Актуальне
- Важливе